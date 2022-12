TÜHI LOOTUS! Ants Johanson: „Eeldasin, et saan pangalt tagasi sama palju, kui ma sisse maksin.“

„Kasulikum olnuks õnnetuse või tervisrikke läbi elu kaotada – lähedased saanuks kogu kindlustussumma. Tore, et pangainimesed said korralikult palka, nende lapsed on turvaliselt üles kasvanud,“ osatab Tartu muusik ja muusikaõpetaja Ants Johanson, kes 20 aasta jooksul maksis pangale elukindlustusega kogumispensioni lepinguga rohkem raha, kui ta lepingu lõppedes tagasi sai.