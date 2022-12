SAJANDI VARGUS TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGUS! Lätist pärit kelmid varastasid 80 000 euro väärtuses haruldasi Puškini ja Gogoli teoseid

See võiks olla võrratu krimiromaani süžee, ent raamatukogu direktor Krista Aru ei näe toimunus mingit ilukirjanduslikku sära, vaid asutuse avatuse kõige küünilisemat ära kasutamist. Kriminaalmenetlus käib ja päris kõigest ta rääkida ei saa. „Kui Eestisse hakkasid saabuma Ukraina põgenikud, võtsime ka meie hoiaku, et katsume raamatukoguga Ukraina tudengeid ja peresid toetada,“ alustab ta oma lugu. „See tähendas, et nad said lihtsustatud korras ajutise lugejakaardi, ehkki kontrolliti ka dokumente. Me ei teinud põhjalikku küsitlust ja püüdsime neid igati aidata.“