MIS SAAB TRUMPIST? Uurimiskomisjon leidis, et endine president on Kapitooliumi mässu õhutamises süüdi. Trump: „See, mis ei tapa, teeb mind tugevamaks!“

Kurikuulsat Kapitooliumi mässu uurinud 6. jaanuari komisjon jõudis 18 kuu pikkuse uurimise järel otsusele, et justiitsministeerium peaks esitama endisele presidendile Donald Trumpile mitu kriminaalsüüdistust. Ehkki tegemist on vaid soovitusega, on Kongressi selline samm USA ajaloos esmakordne. Ise peab vabariiklane otsust „nõiajahiks“, mille taga on „pätid ja kaabakad“. Ent sellel võivad olla hiljuti taas presidendiks kandideerimisest teatanud Trumpi jaoks tõsised poliitilised tagajärjed.