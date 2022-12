Ene Pajula | Et oleks rahu ja õnne ilmas, soovib mammi (Mati Nuudet kuulates)

Mammi mõistab, et praegu on jõuluootuse aeg, mis peaks olema muretu, rõõmus ja rahulik. Ilm on ka vastav, sest täitumas on eestlaste unistus, valged jõulud. Loodus on imeline. Vähemalt midagi meie praeguses ärevas ja ebakindlas maailma. Lumi katab kinni kogu selle poliitilise räpa, mis meid viimasel ajal ümbritsenud on. Ei mäletagi, et kunagi varem oleks Eesti avalikus ruumis (mida muud see sotsiaalmeediagi on) olnud nii palju roppu sõimu ja rõvetsemist.