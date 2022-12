SÕJAKOKKUVÕTE | Putin läks Lukašenkale külla

Putin väisab koos välisminister Sergei Lavrovi ja kaitseminister kaitseminister Sergei Šoiguga Minskit, ilmselt plaaniga moosida (või pigem käsutada) oma kolleegi Aljaksandr Lukašenkat saatma Valgevene sõdurid Ukrainasse sõdima. See valgevenelastele teadagi meeltmööda pole ning seni on Lukašenkal õnnestunud konkreetsematest sammudest kõrvale vingerdada. Kremli aga väidab, et Putin ei kavatse otseselt sundida Lukašenkat sõjas osalema.