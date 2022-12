Juhtkiri | Hooletus ees, tuleõnnetus taga!

Põhjused on klassikalised: siseruumides suitsetamine ning korrast ära elektriseadmed. Vaevalt möödub ka päevagi, kui päästeamet ei pea käima kustutamas korstnapõlenguid ja valesti ehitatud küttesüsteemidest tekkinud tulekahjusid. Kui aga järjekordsele väljakutsele sõites on tegu kohaga, kus päästjad on juba varasemalt nõustamist teinud ja suitsuandurigi paigaldanud, siis on nõutus kerge tekkima.

Kui suitsumees võtad suitsuanduri maha, sest see annab alarmi toas suitsetamise peale, siis mis on kasu nõustamisest? Või suitsuandur võetakse maha, sest ta hakkab patareide tühjenemisel segavalt piiksuma? Saata päästeamet anduril patareisid vahetama tundub ressursi raiskamisena, samamoodi tunduks imelik saata seda tegema vallaametnikud. Sest kuskil tuleb piir ette – riik ei saa olla lõputult lapsehoidja rollis, kes aitab järjekindlalt ka neid, kes ise end aidata ei tahagi.

Teisalt on kütteseadmetega seotud tuleõnnetused ka märk meie vaesusest, sest kui paljud peavad pingutama isegi küttepuude raha kokkusaamiseks, siis lükatakse küttekolde remont teadmata ajaks tulevikku. Halbade asjaolude kokkulangemisega kaasnevaid tulemusi näeme paraku tuleõnnetuste statistikast. Ja olgugi, et paljudel juhtudel õnnetus suisa hüüab tulles, jäävad riigi käed tihtipeale lühikeseks.

Millised on võimalused olukorra parandamiseks? Järjekindel teavitustöö on üks variant, kuid siingi on oma ohud, sest kui hoiatused muutuvad meie igapäevaelus ühtlaseks taustatapeediks, ei panda neid lihtsalt enam tähele. Samasugune on nõustamistega, mida nõustatavad võivad hakata võtma tüütu pininana kõrvus. Nõu andmisest võib edasi liikuda ka trahvimiste suunas, kuid tihtipeale ei pruugi sel rahval olla raha nende tasumiseks ning tuleohutuse olukord ei pruugi samuti paraneda.