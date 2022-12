Mikk Tuisk: „Torm näitas ära, et nii nõrka elektrivõrku ei tohi Saaremaal olla!“

„Saaremaal on postide otsas liiga palju paljast traati. Kui meil täna oleksid liinid õhukaablites, siis oleks meil kogu asi ammu ära lahendatud. Meil on lõike, kus on täitsa kõrvuti õhukaabel ja paljas traat. Traadil on oks peal, kõik lühises, õhukaablile on puu peale kukkunud, see on sõna otseses mõttes vastu maad, aga kõik toimib,“ kirjeldab Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk, miks saarel on veel nädal aega pärast tormi rohkem kui kümme majapidamist ilma elektrita.