„JÄRGMINE PEATUS“ | Jõulud Bahreinis: 24. detsember kui tavaline tööpäev ja segaduses moslemipoisid jõuluvana mängimas

Et tegemist on moslemiriigiga, siis meile tuttavaid klassikalisi jõule seal pole. Ometi on rohkelt mõjutusi jõulupühadest ja paljud kohalikud on võtnud jõuludest üle selle armsa osa – kingid ja perega koosolemise.

Kui Eestis on jõululaupäev vaba päev, siis Bahreinis on tegemist täitsa tavalise tööpäevaga. Carolin tunnistab, et tema jaoks on see kummaline. Ilukliinikus töötav neiu muigab, et paljud tema kliendid teavad küll, et 24. detsember on kristlaste jaoks tähtis päev, kuid ei mäleta, mida soovima pidi… Nii soovitakse tihtipeale palju õnne sünnipäevaks.