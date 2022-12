Tallinn kui väike mänguriparadiis: kas kasiinod suudavad majanduslikult ellu jääda?

Tallinn kui väike mänguriparadiis

Tallinn on pärast Londonit ja Dublinit Euroopa mängijate lemmikpaik. Pokkeri ajakiri Bluff Europe kirjutab, et Tallinn on peaaegu nagu traditsioonide rikas Monte Carlo. „Tallinn on juba praegu üks parimaid linnu uues Euroopas lõbutsemiseks ning nüüd on Tallinnast saanud pokkerieliidi jaoks kohustuslik külastuskoht," jätkab ajakiri.

Pokker ja selle tähtsus Balti regioonis

Eelkõige Balti riikides ei peeta pokkerit lihtsalt tavaliseks kaardimänguks, vaid seda määratletakse siin pigem kui keerukat vaimset spordiala. Leedus tunnustas riiklik kehalise kasvatuse ja spordi osakond 2010. aastal pokkerit ametlikult spordialana. Sarnaselt malele on pokker liigitatud osavusspordiks. See avas Leedus tee pokkeriturniiride korraldamiseks kommertskasiinodest sõltumatult. Sel viisil on pokker riigis laialt levinud ja paljud inimesed saanud mängule juurdepääsu. Pokkeri populaarsus on Leedus korralikult kasvanud ning seetõttu on Leedust pärit arvukalt edukaid pokkeristaare.

Kuid ka kasiinomängud üldiselt ja eelkõige pokker on Balti naaberriigis Eestis suure entusiasmiga vastu võetud. See on piisav põhjus, miks Tallinna, väikese Balti riigi pealinna, nimetatakse ka Läänemere Las Vegaseks.

Nüüd ei reisi pokkerieliit enam mitte Monte Carlosse, vaid Eestisse. Umbes 90 kasiinoga on Tallinnast saanud mängurite paradiis. Tänapäeval peetakse Tallinna ka populaarseks sihtkohaks poissmeestepidude jaoks. Põhjuseks on see, et linnal on Ameerika kasiinometropoliga võrreldav atmosfäär. Eesti on kasiinode suhtes väga liberaalne, sest valitsus legaliseeris interneti hasartmängud juba 2010. aastal. See on loonud võimaluse pokkerimängijatele, kes on unistanud professionaalsest karjäärist ning võimalusest mängida pokkerit nii kodus kui ka välismaal.

Online kasiinod vs päris kasiinod Tallinnas