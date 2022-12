NAGU PUTINI-VENEMAA? Elon Musk juhib Twitterit justkui 14aastane teismeline internetifoorumit. Kas ta plaanib tõesti tagasi astuda?

Novembri keskel ennustas tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa, et tuleva aasta alguseks on Twitter elus ja tugevam kui kunagi varem. Pühapäeva õhtul teatas aga Roonemaa ise, et lõpetab Twitteri kasutamise. Elon Musk on ka tema põhjalikult välja vihastanud. Samas ei tõtta ta veel Twitteri lõppu kuulutama.