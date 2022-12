GALERII | Just selline näeb välja Tallinna Lauluväljak tulevikus!

Talmar leidis, et uuest lahendusest võidavad ka koorilauljad. „Juba lähteülesandes sõnastati selgelt laulupeo vajadused. Laulupeo toimumise ajal on meil kaks väga suurt gruppi, esinejad ja publik, keda peab saama teineteisest ka veidi eraldi hoida. See on alati olnud kõigi laulupidude kõige keerulisem logistiline küsimus ja praegu tundub, et lahendused saavad võimalikuks. Muidugi vajab võidutöö koostöös Lauluväljaku toimkonnaga veel ka edasist arendamist, et lahendada just kõikvõimalikke praktilisi küsimusi, mis suurte laulupidude korraldamisega kaasneb.“

Lisandub kõlakoda pargi sisemuses

Ideekonkursi žürii liige, maastikuarhitekt Edgar Kaare toonitas samuti, et ühelt poolt on oluline laulupidude ja suurürituste läbi viimine, teiselt poolt aga ka ala kasutus vahepealsel ajal. „Lauluväljaku ümbrus peab toimima igati funktsionaalse ja meeldiva avaliku pargiruumina. Žürii hinnangul oli see pool väga kenasti kaetud, inimeste liikumine ja haljastus läbi mõeldud.“

Kaare tõi välja ka kõlakojale välja pakutud väga hea asukoha. „Uus asukoht pargi sisemuses on palju väiksem ja autodest eemal. Lisaks on pakutud kõlakoda kenasti ristkasutusse võetav, nii et seal saab teha ka väikeseid kontserte ja üritusi. Samas toimib see hästi ka toitlustusalana. Kavandatud kõlakojal on meeldiv suur katuseala ja astmestik, mis on väga multifunktsionaalne,“ lisas Kaare.