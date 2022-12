Testihange: uurimine tuvastas rikkumised, aga endine minister ja ametnikud jäid karistuseta

Riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilase sõnul tuvastati väärteomenetluses haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) töös rikkumisi seoses riigihangete seaduse (RHS) rakendamisega: nimelt täitis tegevus lepingute sõlmimisel ja lepingu muutmisel nii RHS paragrahv 215 lg 1 kui paragrahv 213 lg 1 sätestatud väärteo objektiivse koosseisu. Rikkumine seisnes selles, et sõlmiti nn teises kiirtestide riigihankes raam- ja hankeleping väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse teel. „HTM leidis, et toimus ettenägematu sündmus, mis tingis lepingu kiire sõlmimise vajaduse. Rahandusministeerium selle järeldusega ei nõustunud,” selgitas Mesilane Õhtulehele. Samuti tuvastati, et HTM rikkus RHS-i nõudeid, muutes hiljem oluliselt sama hanke tulemusel sõlmitud raamlepingut, ületades sealjuures oluliselt lepingu algset maksimaalset kogust ja maksumust. Samad järeldused on kajastatud eelnevalt koostatud rahandusministeeriumi kontrolliaktis.

Väärteomenetluses tuvastati, et ministri tegevusele eelnesid enne raam- ja hankelepingu sõlmimist erinevad arutelud ja pikad kooskõlastusringid ka HTM siseselt. „Pärast kõikide asjaolude kontrollimist tuvastati menetluses, et toonane haridusminister Liina Kersna sõlmis ja muutis riigihankelepingud, tuginedes ministeeriumi ametnike kooskõlastustele ning lepingu muutmisel ka Riigi Tugiteenuste Keskuse soovitusele, mistõttu jõuti järeldusele, et ta ei rikkunud temalt nõutavat tavapärast hoolsuskohustust,” sõnas Mesilane, et seega asuti väärteomenetluses seisukohale, et Liina Kersna tegevus ei täida RHS § 215 lg 1 ja § 213 lg 1 sätestatud väärteo subjektiivset koosseisu ja menetlus mõlemas episoodis lõpetati väärteokoosseisu puudumise tõttu.

Riigihangete seadus sätestab, et viidatud rikkumiste toimepanemisel on karistatav üksnes hankelepingu sõlmimine ja muutmine, st vastutab lepingu allkirjastaja. „Kuna lepingu allkirjastaja tegudes väärteo subjektiivset koosseisu ei tuvastatud, siis ei saa väärteokorras nende rikkumiste eest kedagi vastutusele võtta,” põhjendas Mesilane.