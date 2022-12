Kümnekonnalt inimeselt võeti Eesti kodakondsus

Mullu oli selliseid inimesi siseministeeriumi teatel 20. Isikud, kes on loobunud Eesti kodakondsusest seoses Vene Föderatsiooni kodakondsuse saamisega on olnud tänavu 31. Eelmisel aastal oli neid 36. Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Mari Tupits selgitas, et politsei -ja piirivalveamet saab lugeda isiku Eesti kodakondsuse kaotanuks, kui on tuvastatud, et ta omab lisaks Eesti kodakondsusele ka mõne muu riigi kodakondsust. See, millisel viisil isik Eesti kodakondsuse omandas - kas eriliste teenete eest või naturalisatsiooni teel. ei oma siinjuures tähtsust. Ainult sünnijärgsetelt Eesti kodanikelt ei saa kodakondsust ei ära võtta ega lugeda teda Eesti kodakondsuse kaotanuks.