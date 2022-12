Suursaadik ei tunnista kohtus end omastamises süüdi

Riigiprokuratuur esitas Kullile aasta alguses lõpliku kahtlustuse omastamises, milles heidetakse talle ette, nagu oleks ta välisministeeriumi eelarvelisi vahendeid kasutanud enda kasuks. Nüüd on Kull kohtu ette astunud süüdistatuna omastamises ja väidetavas kelmuses. Väidetava kuriteo sisu on Kulli poolt ministeeriumile esitatud 29 restoraniarvet kogusummas 7500 eurot, mis pärinevad aastatest 2016–2020, kui ta oli esmalt suursaadiku asetäitja Brüsselis ja seejärel suursaadik Pariisis, on kirjutanud Eesti Ekspress. Neljapäeval peeti Harju maakohtus eelistung. „Kaitsealune ennast talle esitatud omastamise süüdistuses süüdi ei tunnista,“ lausus Kulli kaitsja, vandeadvokaat Aivar Pilv. Seoses esitatud taotlustega pidas kohus põhjendatuks määrata asjas ka täiendava korraldava istungi, mis toimub 7. veebruaril 2023.