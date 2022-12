Juhtkiri | Talvine teeremont tapab tänavaäärsed ärid

Klandorf tõdeb, et pigem on reegel, et õiendatakse, kui sa remonti ei tee ja õiendatakse, kui sa seda teed. Temaga tuleb paraku nõustuda, sest põhjuse kiunumiseks leiab alati. Kuid kõik need on näited suvisest tee-ehitusest. Suvel on küttekulud väiksemad ning seega on ettevõtetel vähem arveidki maksta. Et suvel ei pea lund lükkama, saab remont ka ehk pisut kiiremini valmis. Talvised tingimused pole aga tee-ehituseks alati just sobivad. Ja talvel kipuvad tänavad niigi lumevalle, jäidet ja muid takistusi täis olema. Teeremont on see õlekõrs, mis murrab ka tugevama kaameli selgroo. Vana-Kalamaja tänaval Põhja-Tallinnas pole kuigi lihtne aru saada, kus on liiva ning kus on lumehunnikud. Seal on jalagi keeruline liikuda, autoga hoia aga kauge kaarega eemale. Septembri alguses alanud teeremont peaks valmis saama 30. juuniks. Kalamaja apteek, restoranid ja teisedki ettevõtted on nüüd tõsises hädas.