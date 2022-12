Jüri Laurson | Kas riik ei oska või ei taha tagada energiajulgeolekut

Energiajulgeoleku tagamiseks peaks riigil olema kodumaisel toorainel juhitava tootmisvõimsusega ja nüüdisaegsel tehnoloogial töötavaid elektrijaamu. Põlevkivi on Eesti riigil olemas. See annaks võimaluse jätkusuutlikult ja hajutatult gaasi ja elektrit kasutada kombielektrijaamades üle Eesti. Selleks on vaja ainult valitsusel tahtmist, paraku seda ei ole. CO2 kõrge hind täidab küll edukalt riigi rahakotti, kuid tühjendab tarbija kesist rahakotti.