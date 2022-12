Mürgine spinat põhjustas Sydney elanikele hallutsinatsioone

„Keegi ei surnud, mille üle oleme väga rõõmsad. Loodame, et see nii jääbki, ent need inimesed on väga haiged – neil väljenduvad hallutsinatsioonid ehk nad näevad asju, mida pole olemas,“ sõnas osariigi mürgistusteabekeskuse ametnik Darren Roberts kohalikule meediale.

Uus-Lõuna-Walesi tervishoiuministeerium hoiatas, et haiglasse peaksid pöörduma kõik inimesed, kes on kogenud pärast kõnealuse spinati söömist ebatavalisi sümptomeid, vahendab The Guardian.