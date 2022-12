ÕL VIDEO | Louis Freeh ei tea siiani, miks Eesti valitsus tema teenetest loobus ega usu, et riik tagantjärgi Danske trahvist osa saab

Endine FBI peadirektor Freeh tõdeb videokõnes Šveitsist Luzernist, et suhtles viimati Eesti rahandusministeeriumiga 2021. aasta kevadel. Seda juba varem tehtud töö eest tasu saamiseks: „Käis pidev edasi-tagasi suhtlus. Saime oma töötasu kätte kõvasti hiljem.“

Koostöö katkemist ameeriklastele ei selgitatud. „Saime vaid ise spekuleerida, mis juhtus. See oli väga üllatav,“ tõdeb Freeh, kes ise eeldanuks, et Reformierakond on veelgi enam huvitatud mõistmast, mis ikkagi Eestis toimus. „Nemad valitsesid riiki enamiku perioodist, mil rahapesu toimus. Härra [Jürgen] Ligi, kes meid teravalt kritiseeris, oli rahapesuskeemi kõige olulisemal perioodil rahandusminister. Arvanuksin, et nemad tahavad kindlasti näha kahju hüvitamist,“ märgib ta.

Samas rõhutab Freeh, kuidas teda ei palgatud Eestis esindama ühtegi konkreetset ministrit ega erakonda: „Meid palgati esindama Eestit. Selgitasin ka riigikogule, et eesmärgiks oli tuua märkimisväärne osa trahvidest Eestisse. Selleks pidime näitama, et oleme täielikult koostööaltid. Ma ei saa aru, miks uus valitsus sellega jätkata ei tahtnud.“