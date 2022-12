Venemaa lähetab moraali tõstmiseks rindele muusikuid

Venemaa kaitseministeerium teatas sel nädalal „rinde loomebrigaadi“ moodustamisest, öeldes, et sellesse kuuluvad nii vokalistid kui muusikud, vahendab BBC.

Samal ajal külastas Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu rindevägesid Ukrainas. Kaitseministeerium ütles Telegramil kanalis postitatud avalduses, et Šoigu sõitis ringi vägede lähetuspiirkondades ja kontrollis Vene üksuste positsioone sõjalise erioperatsiooni tsoonis ning vestles rindel olevate sõjaväelastega.

Ühendkuningriigi luureteenistuse pühapäevase raporti kohaselt on uue loomingulise brigaadi loomine järg hiljutisele kampaaniale, mis kutsus avalikkust üles annetama vägedele muusikainstrumente. See on ka ajalooliselt kooskõlas Venemaa sõjalise muusika ja organiseeritud meelelahutuse kasutamisega moraali tõstmiseks.