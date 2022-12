Heili Vaus-Tamm | Lahustuda muukeelsete laines või hääbuda kitsarinnalise kiratseva rahvakilluna?     

Need suisa võõrad on ju sõja jalgu jäänud inimesed, mitte toimetulekutoetust nuruvad asotsiaalid. Mõnele inimesele võibki jääda riigi toetust maksma, ikka on vähe. Ja ikka ei lähe ise tööle, sest toetust vastu võtta on ju lihtsam. Ma ei taha kellelegi oma inimestest liiga teha. Aga kodu, pere ja töötamisvõimaluse kaotanud sõjapõgenikku aidata on iga vähegi endast lugupidava riigi ja rahva auküsimus. Võiks peaks hakkama sõjapõgenikke toetama alles siis, kui kõik omamaised asotsiaalid on järje peale aidatud?