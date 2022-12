Miks põllumajandus- ja toiduamet ei saa anda ruume Ukraina sõjapõgenikele?

Ametivõimude poole pöördunud kodanik uuris, miks PTA pole Luhamaa piiripunkti oma käsutuses olevaid ruume andnud sõjapõgenikele kasutada. „PTA ruumid ei ole aga sobivad Ukraina põgenike vastuvõtmiseks ja PTA kasutuses olevate ruumide andmine sõjapõgenike käsutusse tähendaks piiripunktis kontrolltegevuse lõpetamist ning Luhamaa piiripunkti kaudu ei oleks edaspidi võimalik enam toitu, elusloomi (sh Ukraina põgenikega kaasas olevaid loomi), loomseid kõrvalsaadusi, taimi või taimseid saadusi Eestisse toimetada,„ selgitas maaeluministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Julius Koppel. „ See tähendab, et maaletoojatel ja ka sõjapõgenikel tuleks leida teine sobiv piiripunkt kaupade ja elusloomade toimetamiseks Euroopa Liitu. Loodame, et Luhamaa piirpunktis leitakse paremad võimalused Ukraina põgenike vastuvõtmiseks, sh luuakse ajutised hügieenivõimalused, ilma et see mõjutaks erinevate ametkondade tööd.“