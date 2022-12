Lumeuputuses Tallinna teed ja tänavad: mupo sai päevas 430 kõnet

Tavaline kõnede arv on 130-140, märkis mupo pressiesindaja Meeli Hunt. Inspektorid on keskendunud oma piirkonna kontrollimisele ja teavituste tegemisele, eriti palju tööd on olud Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas, seal on tehtud sadu teavitusi. „Meie eesmärk ei ole trahvide tegemine vaid see, et oht oleks eemaldatud ja inimestel linnas liiklemine ohutu,” selgitas Hunt. Kõige rohkem aega ja ressurssi läheb nende autojuhtide, kes segavad lumekoristust, läbi helistamine. Mupo paneb juhtidele südamele, et nad hoolega jälgiksid ajutisi liikluskorraldusvahendeid, mis paigaldatakse selleks, et tehnika saaks lund koristada. Samuti ei ole õigustatud auto parkimine suvalisse liiklust takistavasse kohta vabandusega, et mujale pole võimalik parkida. Hundi sõnul on ka rõõmsamaid hekti- telefonikõnes on saanud kiita ka need inspektorid, kes Haaberstis lumme kinni jäänud autosid hangest välja lükata aitasid.