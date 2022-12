SÕJAKOKKUVÕTE | Leningradi kuberner: Narva piiriületusel keelatakse autoliiklus

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko (pildil) teatas, et tuleval aastal algavad Narva piiriületusel ehitustööd, mis sulgevad selle sõidukitele lausa kaheks aastaks. Teisipäeval kohtus Drozdenko (kelle USA äsja ka sanktsioneeritud isikute nimekirja lisas) oblasti kohalike ametnikega. Arutluse alla tulid ka „julgeolekuprobleemid“ seoses Sosnovõi Bori ja Ivangorodi (Jaanilinna) piiripunktidega, vahendab portaal 47channel.ru. Kuberner märkis, et 2023. aastal suletakse Narva piiriületus kaheks aastaks. Sulgemist põhjendas Drozdenko ehitustöödega. Sealjuures jääb kehtima silla ületamise võimalus jalakäijatele. Välisminister Urmas Reinsalu ütles ERRile, et Eesti välisministeeriumit sellisest asjade käigust teavitatud ei ole. „Piiri esindajate kaudu käib see piiriküsimuste teavitamine riikide vahel. Ametlikku informatsiooni Eesti Vabariigile ei ole laekunud. Me kindlasti küsime täiendavat informatsiooni Vene ametivõimudelt,“ ütles Reinsalu. Ministri sõnul on Vene poolelt mitteametlikku juttu piiripunkti pikaajalisest remondist kuulda olnud juba veebruarikuust saati.