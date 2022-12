Vene neonatsid tapavad kutsikaid ja kutsuvad üles meie piirivalve kohta infot jagama

Kahe aasta eest ühes Venemaa rahvuslaste YouTube'i kanalis ilmunud kaadritel räägib Aleksei Miltšakov ka sellest, millist rahuldust pakub talle tapmine. „Peaksite saama aru, et kui tapad inimese, tunned jahipidamise erutust,“ kiidab ta. „Kui te pole kunagi jahil käinud, peaksite proovima. See on põnev.“