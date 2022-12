Pole mõrvarelva, kahtlusalust, ega motiivi. Ainult neli noorelt katkenud elu

„Raske öelda, kas see linn enam kuidagi endine on,“ sõnab Moscow' politseijaoskonna kõneisik kurvalt. Juba kuu aega on taga otsitud inimest (või inimesi), kes pussitas surnuks neli noort tudengit. Eakaaslaste seas populaarsed neiud ja noormees tapeti nii jõhkralt veristades, et nende magamistoa seinad olid üleni verega koos. Ent kuidagiviisi õnnestus mõrvaril tegutseda nii, et keegi ohvritest ei jõudnud iitsatadagi. Nende kaasüürnikest sõbrannad magasid rahumeeli kuni hommikuni välja, õndsas teadmatuses sellest, mis õudus kõrvaltoas toimub.