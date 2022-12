TOP | Lumetorm ei tohi elu segada

Nädala alguses tekitas lumetorm Birgit paraja kaose. Igati eriolukorra väärilise. Sellest hoolimata üritasid inimesed edasi elada, nagu tormi polekski. Jätkus tee-ehitus, sest ilmselgelt on tuisus kõige parem teed üles kaevata. Paigaldati tänavavalgustust – mul hakkas külm üksnes elektriku paljaid käsi vaadates. Kõik näited lehte ei mahu… Aga, millal minetasime oskuse käituda ilmale kohaselt? Alates sellest, et pakasega on talvesaapad oluliselt mõistlikumad jalavarjud kui ketsid, ja lõpetades sellega, et tormiga võiks kodus olla, mitte kangelaslikult teed ehitada.