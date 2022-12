Seisukoht | Kingiks kuhi kallistusi

Sellegipoolest jään endiselt oma arvamusele, et pühadesse ja lähedastesse ei pea investeerima vaid eurodes, krõbisevatest kupüüridest ja kõlisevatest müntidest hoopis väärtuslikum on aeg, mil pereringis koos küünlaid põletada ja piparkooke krõbistada. Õnneks on minuga sama meelt pea veerand kaasmaalasi, sest samast uuringust ilmnes, et suur osa inimestest ei soovi saada kingituseks materiaalseid asju ja vastanutest pea veerandi suurim jõulusoov oli, et pere saaks pühade ajal lihtsalt kokku. Vanaemale, kes oma lapselapsi harjunud valdavalt vaid ekraani vahendusel nägema, on võimalus luust ja lihast lähedast kallistada suurim rõõm siin elus.