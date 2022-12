Siiri Laidla | Mis mängu sa mängid?!

Jah, mäng on imeliselt lihtne ning samas tohutult keeruline nähtus. Ma ei kavatse siinkohal kasvatusteadlaste ja psühholoogide uurimusi ja seisukohti osundama hakata. Neid leidub palju. Igatahes on mäng väikese inimese töö – nagu laulis kunagi Ivo Linna. Ehk teisisõnu: mäng valmistab uut ilmakodanikku tõsieluks ette. Ja mäng saadab inimest kogu elu. Tõsimeelsed täiskasvanud võivad sellele muidugi vastu vaielda. Nende meelest on elu karm võitlus, kus peale jäävad tugevamad ja targemad. Mõnel kulgeb see võitlus „nagu mängeldes“, teisel mitte.