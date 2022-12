FOTOD | Suure-Jaani noamees on ikka veel jooksus! Politsei: pole põhjust arvata, et ta oleks Eestist lahkunud

„Oleme inimestelt saanud üksjagu vihjeid, kuid paraku ei ole ühegi kontrollimine viinud tulemuse ehk Helari leidmiseni,“ ütles ta 24aastase mehe otsingute kohta. „Oleme põhjalikult kontrollinud nii versiooni, et mees võib end tahtlikult varjata, kui ka versiooni, et sündmuskohalt põgenedes võis ta elu keeruliste ilmastikuolude tõttu ohtu sattuda. Seni on aga veel liiga vähe tõendeid selleks, et üht või teist versiooni lõpuni kinnitada või ümber lükata.“