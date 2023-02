FOTOD | Surnuks peetava Suure-Jaani noamehe kohta tuleb jätkuvalt vihjeid

Sassi sõnul saab politsei nädalas nii ühe vihje pussitaja kohta ning need tulevad peamiselt Viljandimaalt. „Vihje sisuks on enamasti see, et nähti kapuutsiga kahtlast isikut kuskil kõndimas, et ehk võib olla tegu tagaotsitava mehega. Oleme neid vihjeid kontrollinud, kuid need pole osutunud tõeks,“ rääkis Sass.