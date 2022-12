Leningradi kuberner: Narva piiriületusel keelatakse remondi tõttu autoliiklus kaheks aastaks

Välisminister Urmas Reinsalu ütles ERRile, et Vene pool Eesti välisministeeriumit sellisest käigust teavitanud ei ole. „Piiri esindajate kaudu käib see piiriküsimuste teavitamine riikide vahel. Ametlikku informatsiooni Eesti Vabariigile ei ole laekunud. Me kindlasti küsime täiendavat informatsiooni Vene ametivõimudelt,“ ütles Reinsalu. Ministri sõnul on mitteametlikult juttu piiripunkti pikaajalisest remondist kuulda olnud Vene poolelt juba veebruarikuust alates.