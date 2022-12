VIDEO | Kundla: Vene vägede edu Bahmuti juures on olemas – nad edenevad 75 meetrit päevas

Viimastel nädalatel on mõnevõrra intensiivistunud Vene vägede rünnakud Ida-Ukrainas, ehkki uusi suundi avatud ei ole.

„Üks põhjusi rünnakute intensiivistumises võib olla see, et paarikuulise väljaõppe saanud mobiliseeritud on jõudnud-jõudmas rindele,“ sõnas Kundla. Nende eesmärgiks ei olegi suure edumaa saavutamine, vaid tegu on luure eesmärgil rünnakutega, kus püütakse leida Ukraina positsioonides nõrku kohtu.

„Vene vägede edu Bahmuti piirkonnas on täiesti olemas, aga ta ei ole nii suur. Viimase kolme kuu jooksul on keskmiselt Vene Föderatsioon edenenud 75 meetrit päevas. Seda pole just palju, aga ta siiski edeneb,“ nentis Kundla.

Venemaa jätkab kogu rinde ulatuses kaitseliinide rajamist ja nende täiustamist.

„Seda tehakse mõnevõrra paremini kui varasemalt. Kasutatakse palju rohkem tankitõrjekraave, draakonihambaid ja kombineeritakse need looduslike tõketega. See kõik näitab seda, et nad plaanivad kättevõidetud ala hoida,“ märkis Kundla.

Mudahooaeg jätkub ja soosib kaitsvaid tegevusi tõenäoliselt aasta lõpuni.