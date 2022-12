Tarmo Jüristo | Miljard, detsiljon, mustmiljon - kui palju on ikka palju?

Kuus aastat tagasi, kui britid olid minemas vastu Brexiti referendumile, kleepis Boris Johnson oma kampaaniabussile kurikuulsa loosungi, mis ütles: „Me saadame Euroopa Liidule 350 miljonit naela nädalas, paneme selle parem oma Haigekassasse“. Selle väite tõepärasuse üle on nende aastate jooksul pikalt vaieldud, aga jäägu see küsimus mõneks teiseks korraks. Vaatame täna lähemalt hoopis üht teist, esmapilgul triviaalset asja: miks just „350 miljonit naela“ ja miks „nädalas“? Miks mitte „2 miljonit naela tunnis“ või „1,4 miljardit naela kuus“ — nagu lihtne arvutus näitab, on need kõik matemaatiliselt samaväärsed.