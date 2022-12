HÄID IDEID: mida praktilist kinkida perele jõuludeks?

Kuumaõhufritter on köögiseade, mis sobib ideaalselt toidu valmistamiseks. Selle tööpõhimõte on üsna lihtne – toidu läbiküpsetamiseks kasutatakse kuuma õhku, seega fritter meenutab oma olemuselt konvektsioonahju. Tõsi, kuumaõhufritter soojeneb tavalise ahjuga võrreldes kiiremini, toit küpseb selles läbi ruttu ja ühtlaselt. Suurim eelis on see, et kogu toit valmib ilma rasvata, mistõttu see on märksa tervislikum ja maitsvam. Isegi needsamad laste nii armastatud friikartulid võivad olla tunduvalt suurema toiteväärtusega!