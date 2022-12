Juhtkiri | Eesti riik istub Saaremaal peeruvalgel

Praegune olukord tähendab eelkõige regionaalpoliitilist läbikukkumist, sest kes julgeks hakata mõtlema maale elama asumisest, kui silme ees on võimalus nädalateks ilma elektrita jäämisest. Kui seni polnud maal poode, arste, koole, lasteaedu ega kiiret netiühendust, siis nüüd pole enam elektritki. Ning kõige kõrgemal tasemel kõlab peaminister Kaja Kallase suu läbi romantiseeritud arusaam maal pimeduses ahju paistel istumisest: „Loodan, et kõik saavad püsida turvaliselt koduseinte vahel!“ Aga töökohad, ettevõtlus, laste õppetöö? Kui koroonaajal õpiti kodus videoühenduse abil, siis elektrita pole isegi see võimalik!

Muidu igal teemal sõna võtvad poliitikud on vait kui kuldid rukkis, Saaremaalt pärit või sealt valitud riigikogulasi pole pimenduse ajal kusagil näha. Kui Padaoru lumetormi ajal 2010. aastal käis tollane siseminister Marko Pomerants kopterilennuga lumme kinni jäänud autosid vähemalt vaatamaski, siis saarlased pole keskvõimult saanud mingit kinnitust, et nende saart Eesti riigi osaks peetakse – kriisiolukorras on poliittippude visiitidel märgiline tähendus!

Kaja Kallas aga vaidleb samal ajal hoopis kohtus konkurendi advokaadiga laimamisteemadel. Samuti on Kallas varem murdnud tele-ekraanile hoiatamaks Venemaaga seotud elektrikatkestuste eest – kus on tema pöördumine Saaremaa teemal, nõudmaks aru vastutajatelt ja teatamaks sammudest, et edaspidi selline olukord enam ei korduks?