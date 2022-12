SÕJAKOKKUVÕTE | Briti luure: Vene ja Valgevene väed ei suuda ka koos edu saavutada

Ukraina võimude sõnul tabas kolmapäeva õhtul Kurskis asuvat Venemaa õhuväebaasi taas droonilöök. President Volodõmõr Zelenskõi vanemnõunik Anton Geraštšenko postitas sotsiaalmeediasse, et venelaste sõjaväerajatist tabas tundmatu droon. Ta märkis Venemaalt pärinevatele andmetele viidates, et kella 22.30 paiku toimus Kurski lennuvälja lähedal kaks plahvatust. Moskva sõnul aga (seekord) nende õhutõrje töötas. Viimati toimus Kurski baasile rünnak 6. detsembril, samuti said kaks Vene lennubaasi pihta päev varem. Lisaks süttis neljapäeval Siberis Angarski linnas asuv naftatöötlustehas. Kohalike võimude sõnul saadi tuli kontrolli alla, ent kaks inimest hukkus. Tehas on omasuguste seas üks Venemaa kümnest suuremast.

Euroopa Liit ei jõudnud uute Venemaa-sanktsioonide osas kokkuleppele. Uute sanktsioonide kehtestamist Moskvale on takistanud erimeelsused, kas euroliit peaks hõlbustama Venemaa väetiseekspordi liikumist läbi Euroopa sadamate isegi juhul, kui väetisefirmade omanikeks on musta nimekirja kantud oligarhid. Üks diplomaat ütles Reutersile, et Poola ja Balti riikide esindajad püüavad teistele riikidele selgeks teha, et nad petavad ennast, kui arvavad, et oligarhid ei hakka seadusauku kurjasti ära kasutama.