RIKASTE SAAR: filmistaaride ja kuulsuste lõõgastuspaik, kuhu kohalikul asja pole

Kes pole vahepealsel ajal püramiidide maal käinud, sellele võib mitu asja üllatusena tulla. Hotellide territooriumil vaatab vastu puhtus, üles seatud sildid tuletavad meelde prügi liigiti sorteerimist. Eri jäätmete jaoks on vastavad prügikastid. Uus trend on siiagi jõudnud. Paraku kehtib see kuurortides, suletud aladel. Ent linnadeski on tänavad puhtamad, kuigi meil ja neil on puhtusest erinevad arusaamad. Üks jõukas suguvõsa aga arendab ühel saarel lääneliku eluviisiga kuurorti, mis on mõeldud ainult rikastele. Kuid iseenesest võiks sellest osa saada ka Eesti turist.