Ossipenko korruptsiooniskandaal laienes Kohtla-Järvelt Narva

Viru ringkonnaprokurör Alan Rüütel kinnitas, et Natalja Šibalovat kahtlustatakse altkäemaksu saamises munitsipaalärimees Nikolai Ossipenkolt, kuid kuna uurimine on nii varajases staadiumis, siis summa suurust ei saa veel avalikustada.

Oktoobrikuu jooksul esitati korruptsiooniasjas kahtlustus 17 inimesele. Kohtla-Järve volikogus mitteametlikku koalitsiooni kuuluvast 15 inimesest on kriminaalkahtlustuse all üheksa. Kahtlustuse on saanud ka mitmed Kohtla-Järve linnavalitsuse töötajad.