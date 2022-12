KOONERDAMINE MAKSIS KÄTTE? Kas meil on lootust saada Danske panga hiigeltrahvist sadu miljoneid? Rahumägi: Eesti mängis ise oma võimalused maha

Ettevõtja Jaanus Rahumägi arvab, et Eesti ei suutnud enda huve Ameerika Ühendriikides, kus Danske panka rahapesu tõttu trahviti, piisavalt hästi esindada. „Niivõrd suure kaasuse menetlemine õigusabipalvetega on tänases maailmas naiivne.“

Rahumäe sõnul tulebki eelkõige mõista, et tegu on kommertsvaidlusega, milles vastaspooleks on suur Euroopa pank. On ilmselge, et nad soovisid oma trahvi võimalikult väikseks rääkida. Selle saavutamiseks lobistide pealt kokku ei hoitud.

Rahumägi ei oska hinnata, kas Martin Helme palgatud Louis Freeh bürooga koostööd jätkates oleks tulemus kujunenud Eestile soodsamaks: „Ma ei oska hinnata Louis Freeh või mõne teise konkreetse ettevõtte võimekust.“ Küll aga nendib ta, et praegu ei olnud meie pingutused lihtsalt mitte kuidagi Danske võimalustega võrreldavad.

„Meie panime vastu ühe endise riigi- ja panga järelevalvekontrolli ametniku. See ei tundunud loogiline ka neile, kes ei tea sellise mastaabiga protsesside kõiki asjaolusid,“ ütleb Rahumägi. Ta viitab üle ookeani justiitsatašeeks saadetud Indrek Tibarile. Sisuliselt leiab Rahumägi, et Tibar pandi olukorda, kus ei olnudki võimalik teistsugust tulemust oodata: „Vastaspoolel on Taani suurim pank ja menetleb USA menetlusorgan. Meie panustame aga lihtsalt ühe ametnikuga!“