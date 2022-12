Mart Soidro | Talvel kahe mehe jõud

Talv on kõikvõimas, ta pole sugugi nannipunn, kes kingib meile lumevaese ja pehme talve. Kui juba, siis ikka kuhjaga. Ka ilmaennustus kuulutas varakult, et suur torm ja tuisk on tulemas. Iseenesest ju põnev, mis tekitab alati ootusärevust. Aga nagu tavaks on saanud, tuli talv ka sel aastal ootamatult, mis põhjustas paljudele peavalu.