VIDEO | VANALINNAS SUUSK ALLA?! Sulailma on oodata nädala pärast

Reede kujuneb väheaktiivses rõhuväljas üsna rahulikuks, vaid rannikul on lõuna- ja edelatuule puhanguid 12-13 m/s. Suuremat sadu ei tule, siin-seal poetab vaid kerget lund. Õhutemperatuur on öösel -5 kuni -10, öö hakul on ida pool ja hommikul kohati Lääne-Eestis -15°C ümber, meremõjuga rannikul on napilt miinuspoolel. päeval on -5 kuni -10°C, edelatuulele avatud rannikul on mahedam.

Laupäeval kulgeb üle Eesti kõrgrõhuvöönd. Ilm on suurema sajuta, aga üksikud kerged lumehood pole välistatud. Öö on rahulik. Õhutemperatuur on valdavalt -7 kuni -12, rannikul -1 kuni -6°C, päeval jäävad termomeetrinäidud samale tasemele, aga õhtu tuleb kõledam, sest lõunakaare tuul tugevneb.



Pühapäeval laieneb Skandinaaviast madalrõhkkond servaga üle Läänemere. Öösel sajab saartel lund ja lörtsi, rannikul ka vihma, päeval suureneb ka mandri saju võimalus. Kui ulatuslikuks sadu kujuneb, seda täpsustame järgnevatel päevadel. Puhub tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öö hakul saartel ja läänerannikul juba üle 0°C, sisemaal on -7 kuni -12, ida pool kuni -15°C, hommikuks tõuseb lääne pool üle 0°C, päeval on Lääne-Eestis 0 kuni +3°C, ida pool -1 kuni -7, ennelõunal kuni -12°C.



Esmaspäeval öösel liigub madalrõhulohk ühes sajuhoogudega üle maa. Puhub tugev läänekaare tuul. Päeval tugevneb kõrgrõhuhari ja ilm on suurema sajuta. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3 kuni +3, päeva jooksul langeb ja on õhtul -2 kuni -7, kohati kuni -10°C.



Teisipäeval laieneb uue aktiivse madalrõhkkonna serv ühes lume- ja lörtsisaju ning tuisuga üle maa. Lääne-Eestis sajab ka vihma, on jäiteoht. Öö hakul on õhutemperatuur kõikjal miinuspoolel ja on mandril -10°C ümber, pärast keskööd lääne poolt alates tõuseb, päeval on Lääne-Eestis üle 0°C, ida pool on 0..-5°C piires.



Järgmise nädala kolmapäev tuleb tänaste andmete kohaselt vesise sulailmaga.