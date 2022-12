Valitsus eraldab üle poole miljoni euro Lootsi tänavalt leitud laevavraki konserveerimiseks

„Ekspertide hinnangul on Lootsi tänava maapõuest välja tulnud vrakk üks suurematest ja terviklikumalt säilinud keskaegsete laevade vrakkidest, mis viimastel aastakümnetel on Euroopast leitud. Tänu tänasele otsusele saab päästetud kogu Euroopa keskaegse meresõidu seisukohalt oluline leid, millega arheoloogid saavad juba Eesti Meremuuseumi juures tööd jätkata ning huvilised tööde käigus ka tutvuda,“ rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

Rahandusminister Annely Akkermanni sõnul eraldatakse raha valitsuse reservfondist, sest kultuuriministeeriumil selliseks ootamatuks väljaminekuteks eelarvelisi vahendeid ei ole, aga just sellisteks erakorralisteks väljaminekuteks ongi valitsuse reservfond loodud. „Nii väärtusliku leiu uurimine ja säilitamine on kulu, mis tuleb lihtsalt teha,“ nentis minister.

Vrakk leiti 2022. aasta aprillis Tallinnas Lootsi tänavalt büroohoone maa-aluse osa rajamisel. Muinsuskaitseameti ja teiste ekspertide hinnangul on umbes 14. sajandist pärit laevavrakk koos ohtrate leidudega merendusajaloo seisukohalt ülimalt väärtuslik. Lisaks suurele väärtusele museaalina on vrakk asendamatu arheoloogiline ajalooallikas, näiteks keskaegse laevaehituse ja merekaubanduse osas.

Väljatõstmisel jagati alus neljaks osaks, mis asuvad hetkel Lennusadamas. Edukaks ja pikaaegseks konserveerimiseks, et laevavrakki kontrollitult kuivatada, peab see aga paiknema hoones, kus on võimalik jälgida temperatuuri ja niiskust ning kaitsta vrakki liigse valguse eest. Konserveerimisaeg sõltub puidu veesisaldusest ja selle aeglase kuivatamise vajadusest. Meremuuseumi eelnevat kogemust arvestades võib see olla kuni neli aastat. Lõppeesmärk on, et vrakki oleks hiljem võimalik eksponeerida Lennusadamasse rajatavas statsionaarses laevahallis.