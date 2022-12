Filmidiiva Ada Lundveri rollid: refrääniks jääb ikka Andres Lapeteuse naine

Ada oli mõelnud, et seda rolli ta ära ei tee, aga läks järgmisel päeval siiski filmistuudiosse. Mainitud loos meenutas ta seda nii: „Ma olin õudselt ennast täis ja mõtlesin, et ma pean selle ära tegema. Käratasin Kromanovi­le, et kust leiab ta parema Reet Lapeteuse kui mina. Mina olen kõige parem. Istusin siis poole persenäkiga kirjutuslaua peale ja lasin edasi: paremat ei leia te mitte kuskilt.“

Kromanov olevat küsinud, mis viga on. Ada vastas, et midagi ei ole viga, aga kas režissöör pole ikka veel aru saanud, et tema on parim. Siis läks Ada ukse juurde, keeras ringi ja ütles, et see oli ainult etüüd. Ning hakkas nutma. Asi oli tehtud.

Ei tahtnud, et filmiabikaasa teda suudleks

Andres Lapeteust mängis Einari Koppel, kellega Adal võtete ajal tekkis väike arusaamatus. Ada oli Einariga hea tuttav, aga mees kui filmipartner ei sobinud talle. Enne voodistseeni ütles Ada režissöörile, et võtku tema asemel dublant. Kromanov olevat rääkinud tund-poolteist, et see on filmivõte ja on vaja. Ada vastas, et tema ei taha, et mees teda suudleb. See stseen on ka muusikalis „Ada. Rääkimata lugu“. Kromanovi tahe jäi siiski peale ja tühjas stuudios tehti ära stseen, kus Ada oli kombinee väel.

Režissöör Kromanoviga oli Lundveri arvates raske töötada, kuna ta muudkui seletas ja seletas iga stseeni.

Selles filmis mängis Ada väga esinduslikus näitlejate seltskonnas: Heino Mandri, Einari Koppel, Kaljo Kiisk, Rein Aren, Ita Ever.

Ada on tunnistanud, et need näitlejad olid talle suured eeskujud ja algajana ta end nende keskel tundiski. Samas suhtusid staarid Adasse kui täiesti võrdväärsesse partnerisse.