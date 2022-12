Valgas põrkasid kokku sõiduauto ja kaubik

Politsei tuletab meelde, et talvistel teedel liikudes tuleb autojuhtidel olla äärmiselt tähelepanelik ning ettevaatlik. Iseäranis suurt tähelepanu nõuavad ristmikud ja kõrvalteelt peateele sõidud. Teed on libedad ning pidurdustee ning kohalt ära võtmine on seetõttu raskendatud.