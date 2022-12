„Kui ikka näen, et mul inimesed ära ei mahu, tellin kohe lisabussi“ ehk Kuidas Pärnu kandi rahvas proua Smeljanskiga Kiidjärvel teatris käib

Minu töö seisnebki üldiselt selles, et tutvun teatrite kavadega, valin välja etendused, mis võiks minu publikule sobida, kogun rahva bussidesse kokku ning olen natuke nagu reisisaatja ka. Kui teele asume, proovin juba enne etendust inimestele kõik olulise, mida kohapeal teada vaja, selgeks rääkida. Meil on 55 inimest bussis ning tuleb ette, et kõik ei pane tähele, ajavad seal juttu ja vaatavad aknast välja ning ei kuula. Kiidjärvel juhtuski ükskord, et kaks memmekest ootasid pärast etendust bussi hoopistükkis vales kohas. See olukord lahenes kiiresti, isegi naersime.

Mida kohe eriti rõhutada tahan, on see, et Kiidjärvel tunneme ennast väga oodatuna. Näiteks võtab meie busse alati vastu üks tore härra. Viimasel korral oli millegipärast karkudega. Hiljem selgus, et tal oli neist kasu lausa mitmes mõttes. Tualetijärjekorras sai kõvasti nalja, kui ta inimesi karguga suunates vabadesse kabiinidesse juhatas (härrat matkides teleülekande kommentaatori intonatsiooniga): nüüd läks lahti kolmas uks vasakult, jah, teie võite juba sisse minna, ning kes on järgmine, kes on järgmine, pange tähele, paremalt teine kabiin sai just vabaks ...

Mitte ainult WC-majandus, kõik, mis Kiidjärvel enne ja pärast etendust toimub, on väga läbimõeldult korraldatud. Vastuvõtt on sõbralik, tegevust ja imetlemist on palju, kõigeks on aega. Ja need toidud, oi need toidud! Lihtsalt nii maitsvad ja kusagil pole pikki järjekordi. Mida veel mainida? Sel päeval, kui päike oli eriti terav, anti korraldajate poolt lausa ühekordsed nokamütsi moodi sirmid. Kõigele on mõeldud ja mis mul nii viga teatrihuvilisi suvelavastustele viia.

Mida oma publiku vaatama viin, seda valin suure hoolega. Ka suvelavastuste puhul hindan kvaliteeti, selles osas ei tee ma kohe mingit hinnaalandust. Ning kui teater oskab mängimiseks leida veel mõne väga ägeda ja erilise auraga koha, looduskauni paiga või mõne põneva mõisa, on see elamuse loomisel nagu maasikas.

Üle poole teatrireisidel osalejatest on pensionärid. Nüüd lõpuks on neil teatri jaoks aega ja nad on tänulikud, et ka kaugemaid etendusi näha saavad. Kohe ütlevadki mulle, et nad nii naudivad ühiseid teatrikülastusi. Paljudel ei ole autosid, ise transpordi korraldamine pole ka just lihtne, aga tulla Endla teatri juurest bussile, teha reis mõnda teise paika etendust vaatama ja õhtul taas Endla juures maha minna – see on ju mugav. Mõned käivad kohe nii tihti, et olen mõnikord mõelnud, et kas kulutavad kogu raha teatrietenduse peale. Aga vähemalt on see hea investeering. Tundub, et püsikülastajatest on tekkinud nagu väike teatrihuviliste klubi, bussis tervitatakse rõõmsalt tuttavaid ja läheb kohe muljete jagamiseks.

Minu erilised õnnehetked ongi need, kui inimesed tulevad bussi ning ütlevad, et issand kui hea etendus oli! Siis tunnen, et mul on tõesti unistuste töökoht.“