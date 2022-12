Politsei otsib Saue vallas kadunud 15aastast Eliisi

Eliis lahkus eile õhtul kella viie paiku enda kodust Saue Vallast Kibuna külast ning pole tänaseni koju naasnud. Lähedastel pole õnnestunud temaga ühendust saada, sest tema telefon on välja lülitatud. Eliis võib viibida Tallinnas Mustamäe kandist.

Eliis on 164 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on pruunid umbes õlgadeni juuksed. Kodust lahkudes kandis ta musta jopet, tumedaid pükse ja läikivaid musti jalanõusid. Peas oli tal must kootud müts ning kaasas musta värvi õlakott.