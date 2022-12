VIDEO | Reinsalu Saaremaa elektrikatkestusest: Elektrilevi magas kriisi alguse maha, kehtestada tuleks uued reeglid

Reinsalu rääkis Danske panga juhtumist. Minister ütles, et Eesti on teinud rahapesu küsimustes järelvalvemenetlusi ja koostööd erinevate Ameerika Ühendriikide institutsioonidega.

„Praeguses oludes olen saanud meie atašeelt informatsiooni ja institutsioonide esindajatega Eesti Vabariigis suhelnud ning kindlasti esitleb Eesti end selles juhtumis ohvrina. Eesti seisukoht on, et me oleme teinud igakülgset koostööd Ameerika Ühendriikide järelvalveinstitutsioonidega selles Danske panga rahapesuküsimustes. Kindlasti on Eesti seisukoht, et me suhtleme poliitilisel tasandil Ameerika Ühendriikide esindajatega selles küsimuses, mis puudutab järelmeid langetatud otsustest. Sealhulgas ka rahalisi küsimusi. Meil on senist praktikat ka positiivset, näiteks küberpettuste puhul, kus me olema USAga koostööd teinud. Kindlasti on minu vaade selles ühemõtteline: Eesti Vabariik väljendab selgelt oma seisukohta ja me ei jälgi toimuvat passiivselt,“ lubas Reinsalu, et tegu pole lõpetatud kaasusega.

Rahandusminister Annely Akkermann Foto : Kuvatõmmis ValitsuseUudised Youtube’i kanali otsevideost

Akkermann muretseb eelarvetasakaalu pärast

Äripäeva ajakirjanik uuris rahandusminister Annely Akkermannilt, et kui järgmise aasta eelarve on nominaaldefitsiidis 3,9 protsenti, kuid Euroopas lepiti kokku, et maksimaalne defitsiit võib olla kolm protsenti, siis kas see tähendab, et peame järgmistel aastatel hakkama trahvi maksma.

„Ei pruugi. Näiteks sel aastal kujuneb defitsiit palju väiksemaks, kui algselt planeeriti. Selle aasta tasakaal oktoobri lõpu seisuga on nullilähedane. Väljamaksed on olnud kontrolli all ja makse on laekunud keskeltläbi 15 protsenti paremini,“ ütles Akkermann.

Samal ajal liiguvad paljud kulud üle järgmisesse aastasse, mis teeb järgmise aasta eelarvedefitsiid potentsiaalselt veel suuremaks.