OTSE | Reinsalu Saaremaa elektrikatkestusest: Elektrilevi magas kriisi alguse maha, kehtestada tuleks uued reeglid

„Seda ei saa pidada kuidagi lubatuks, et Saaremaa vallavalitsuse inimesed, kui pool saart oli juba pime, ei saanud kätte Eesti Energia neile määratud isikut, kes sellega kriisiolukorras pidi tegelema ehk niiöelda suurklientide haldurit. Me näeme, et praegu on saarel rakendunud kriisistaap, erinevad institutsioonid on hõlmatud. Kaasatud on roomiktehinuka ja droonid, et jälgida liinikatkestusi. See kõik on võtnud aega ja see on tulnud Saaremaa inimeste elukorralduse sassilöömise arvelt,“ rääkis Reinsalu.