ÕL VIDEO JA GALERII | REISI NAGU SUPERSTAAR: millise kogemuse saab Tallinki uuel laeval MyStar 500 euro eest?

13. detsembri pärastlõuna Tallinna sadama D-terminalis on vilgas. Valdavalt soome turistid on Birgiti-nimelise tormi üle elanud ja sätivad kodu poole. Sadamas jagab hüljes Ülo kõigile kommi ja läkitab rõõmsalt teele. Siis ongi aeg suunduda kõige modernsemale ja uhkemale Tallinki laevale MyStar. Uus ja värske sisu paneb pardale astudes nii mõnegi ahetama. „See on kõige kaasaegsem, kõige nutisõbralikum ja ka energiasäästlikum laev,“ tunneb kapten Vahur Ausmees uhkust, kui korraks kaptenisilda väisame.