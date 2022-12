VIDEO JA GALERII | Riigikogu saadikutele kõneles Ukraina parlamendi aseesimees. Külla tuli ka jõuluvana

Kornijenko tänas Eestit Ukrainale osutatud abi ja toetuse eest ning ütles, et üheskoos on võimalik kõik raskused ületada ja tagada rahu taastumine Ukrainas, Euroopas ja kogu maailmas.

„Tahan tänada riigikogu selle eest, et te hoiate fookuses sajandi kõige suurema ohu rahvusvahelisele rahule – Venemaa agressioonisõja Ukraina vastu,“ ütles Kornijenko, kelle sõnul jätkab Venemaa käesolevalgi hetkel Ukraina linnade pommitamist ja rahumeelsete ukrainlaste tapmist ainsa eesmärgiga hävitada Ukraina ja pühkida maapinnalt ukrainlased kui rahvus.

Kornijenko sõnul on Ukraina tänulik kõigile oma partneritele, kes on seisnud vankumatult nende kõrval. „Oleme sügavalt tänulikud Eestile teie tohutu poliitilise, sõjalise, humanitaar- ja rahalise toetuse eest. Eesti oli esimene riik, mis tunnistas Venemaa kuriteod Ukrainas genotsiidiks parlamendi tasandil, üks esimesi riike, mis määratles Venemaa režiimi terroristliku režiimina, ja esimene riik, mis alustas Žõtomõri oblasti praktilist taastamist. Eesti on vankumatult toetanud Ukraina liikmesust ELis ja NATOs. Me ei unusta seda kunagi,“ lausus ta.

Tema sõnul on praegu aeg võtta sihiks Ukraina võit ja töötada selles suunas üheskoos, mitte kaaluda enneaegseid rahukokkuleppeid Venemaaga. „Moskva pole muutnud oma ultimaatumeid ja ei ole hetkel valmis tõsisteks läbirääkimisteks. Nende avaldused on vaid nende jätkuva agressiooni kattevarjuks,“ ütles Kornijenko ning lisas, et tõelise rahu tooks vaid Ukraina võit. „See eesmärk on täiesti saavutatav ja me oleme seda tõestanud Harkivi ja Hersoni edukate vasturünnakutega sel sügisel.“

Kornijenko sõnul on Ukraina võit ka Euroopa ja Lääne võit. „See taastab rahu ja julgeoleku meie mandril tulevateks aastakümneteks. Lisaks tagab see rahvusvahelise stabiilsuse pikaks ajaks, sest näitab, et agressioon ei ole tõhus tööriist eesmärkide saavutamiseks 21. sajandil,“ ütles Kornijenko, kelle sõnul vajab Ukraina võidu saavutamiseks oma rahvusvaheliste partnerite jätkuvat toetust, mis hõlmab kaitseabi, Venemaa tugevamat isoleerimist, rahalist toetust ja kiireloomulist abi Venemaa rünnakutes kahjustatud energiasüsteemide taastamiseks.

Kornijenko ütles ka, et rasketel aegadel pole muud võimalust lahendada ülemaailmseid probleeme kui ühtsuse kaudu. „Ja üheskoos ületame kõik raskused ja tagame rahu taastumise – Ukrainas, Euroopas ja kogu maailmas. Me talume Ukrainas tohutut valu ja keegi ei taha rahu rohkem kui meie. Kuid me teame ka seda, et sellised sõjad peavad lõppema headuse võiduga kurjuse üle. Töötagem üheskoos selle eesmärgi poole,“ ütles ta. „Venemaal on ikka veel raketid ja tugevam suurtükivägi, kuid meil on midagi, mida okupandil pole ega saa kunagi olema. Meie kaitseme oma kodu ja see annab meile tugevaima võimaliku motivatsiooni. Meie võitleme Ukraina ja kogu Euroopa vabaduse eest. See koondab kogu maailma Ukraina ümber.“